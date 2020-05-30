Плавание

Ушла от Лобинцева, встречается с олимпийским чемпионом. Что известно о жизни Юлии Ефимовой

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Юлия Ефимова

Фото: Twitter

Автор:Валерия Кукалева
через час

После Олимпиады Юля планирует выйти замуж и родить ребенка.

Пикантные фотографии российской пловчихи Юлии Ефимовой регулярно украшают ленты спортивных медиа – устоять перед шестикратной чемпионкой мира невозможно. Юлия щедро делится фотками в купальнике из бассейна, с балкона, а как-то пошла ва-банк и прикрылась только цветочным ожерельем.

Несмотря на такую открытость, 28-летняя спортсменка не слишком афиширует личную жизнь, но кое-что все-таки известно. Юлия выбирает спортсменов и предпочла бы, чтоб ее будущий муж был из России, а не из Америки, где она много лет живет и тренируется. «Из США или России? Мне кажется, из России. Желательно, чтобы он умел готовить», – заявила Ефимова.

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Первой известной любовью Юлии был российский пловец Никита Лобинцев, который тоже выступал за сборную. Ефимова даже посвятила возлюбленному несколько побед, но потом заподозрила его в недоверии, и ребята расстались – их отношения продлились около двух лет.

«Через три месяца близких отношений Юля узнала, что Лобинцев оформил в США грин-карту, – рассказал агент Ефимовой. – Юле стало неприятно, потому что она узнала об этом постфактум. Попытка оформить грин-карту за 15 тысяч долларов подразумевает некое планирование, когда спортсмен серьезно задумывается остаться жить в Штатах. Никита ничего не сказал Юле, то есть она в его жизненные планы не входила. А ведь Ефимова организовывала в США команду, в которой должен был быть Лобинцев, искала финансирование. И вдруг она узнала, что Никита на чемпионате мира в Канаде согласовывал, с кем он будет тренироваться в России.

Потом Лобинцев уехал под Новый год в Екатеринбург, а у Ефимовой 6 января 2017 года была назначена операция по удалению миндалин в Израиле. Юля за свои деньги купила Никите туда билет, а он в последний момент отказался прилететь. Сказал, что ему надо тренироваться, хотя до чемпионата России оставалось несколько месяцев. Затем в Екатеринбурге у него появилась девочка-гимнастка».

Долгое время личная жизнь Ефимовой была скрыта от журналистов и болельщиков – Юля переживала не самые приятные истории с травлей соперниц из-за допинга и подвешенным участием в Олимпиаде-2016, и была сосредоточена на спортивных результатах. Только совсем недавно – осенью 2019-го – она намекнула, что встречается с олимпийским чемпионом по пятиборью Александром Лесуном. В инстаграме спортсменки появилось романтичное видео, как они катаются на лодке, а Александр наливает ей шампанское.

Журналисты зацепились за предположение и атаковали Лесуна вопросами. «Ну да, было, – прокомментировал пятиборец то самое видео. – Так сколько потом туфты в интернете написали! Какая-то газета даже поженить нас успела!» Александр заявил, что они с Юлией решили не комментировать и не афишировать отношения, однако сжалился и рассказал о первом знакомстве.

«Мы познакомились на Олимпиаде в Рио. Я давно следил за успехами Юли, болел за нее. Перед вылетом в Москву подошел в аэропорту, предложил сделать фото на память. А она смутилась: «Да это я должна спрашивать, можно ли с вами сфотографироваться. Вы же Олимпиаду выиграли!» Жаль, снимок где-то дома завалялся, никак не могу найти… У нее тогда парень был, пловец Никита Лобинцев, как раз рядом стоял».

Познакомившись с Лесуном, Ефимова очерчивает планы на будущее более определенно. После выступления на следующей Олимпиаде (Игры не состоятся в 2020 году из-за коронавируса) Юлия планирует выйти замуж и родить детей. «Вряд ли я буду выступать в 2024 году в Париже», – сказала она.

Ефимова – о спортсменах, которые с ней знакомились. Среди них был футболист «Ювентуса»

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