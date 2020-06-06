Юлия восхищается местной природой.

Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова прогулялась по Калифорнии и отчиталась в инстаграме фотографией, на которой красота природы идеально гармонирует с красотой спортсменки.

28-летняя Ефимова присела на камень на фоне водопадов Берни и подписала: «Калифорнийская природа не перестает меня удивлять».

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Ефимова – рекордсмен сборной России по медалям чемпионата мира.

На ЧМ-2019 Юлия выиграла полный комплект наград в брассе – бронзу на 50 м, серебро на 100 м и золото на 200 м.

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