Юлия Ефимова
Фото: Instagram
Юлия восхищается местной природой.
Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова прогулялась по Калифорнии и отчиталась в инстаграме фотографией, на которой красота природы идеально гармонирует с красотой спортсменки.
28-летняя Ефимова присела на камень на фоне водопадов Берни и подписала: «Калифорнийская природа не перестает меня удивлять».
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- Ефимова – рекордсмен сборной России по медалям чемпионата мира.
- На ЧМ-2019 Юлия выиграла полный комплект наград в брассе – бронзу на 50 м, серебро на 100 м и золото на 200 м.
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