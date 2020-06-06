Плавание

Ефимова в белоснежном купальнике растянулась на фоне чарующих водопадов в Калифорнии

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Юлия Ефимова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Юлия восхищается местной природой.

Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова прогулялась по Калифорнии и отчиталась в инстаграме фотографией, на которой красота природы идеально гармонирует с красотой спортсменки.

28-летняя Ефимова присела на камень на фоне водопадов Берни и подписала: «Калифорнийская природа не перестает меня удивлять».

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