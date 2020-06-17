Фото и видео из инстаграма Юлии Ефимовой во время карантина
Фото: Eurosport
Шестикратная чемпионка мира поддерживала себя в отличной форме.
Во время объявления мировой пандемии перед Юлией Ефимовой встал серьезный выбор: вернуться в Россию или остаться в США, где она тренируется. Пловчиха осталась в Америке и сняла дом с бассейном, чтобы не оставаться без водных тренировок. Заодно многократная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр демонстрировала в инстаграме, как можно тренироваться и без воды.
Кроме того, передвижение по улицам в США было более свободным – Юлия сделала несколько красивых фоток с опустевших пляжей и других живописных мест.
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