Шестикратная чемпионка мира поддерживала себя в отличной форме.

Во время объявления мировой пандемии перед Юлией Ефимовой встал серьезный выбор: вернуться в Россию или остаться в США, где она тренируется. Пловчиха осталась в Америке и сняла дом с бассейном, чтобы не оставаться без водных тренировок. Заодно многократная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр демонстрировала в инстаграме, как можно тренироваться и без воды.

Кроме того, передвижение по улицам в США было более свободным – Юлия сделала несколько красивых фоток с опустевших пляжей и других живописных мест.

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