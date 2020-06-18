Плавание

Мама Ефимовой: «Живу на пенсию в 8500 рублей. В 2017-м Юлька перестала со мной общаться»

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Юлия Ефимова, Россия

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 22 минут

Все изменил отъезд Юлии в Америку.

Мать российской пловчихи Юлии Ефимовой заявила, что не общалась с дочерью с 2017 года.

«Сейчас я вместе со своим гражданским мужем живу на пенсию в 8500 рублей. У меня четыре собаки, восемь котов, огород. Раньше Юлька мне покупала красивые вещи и бытовую технику. Но потом, в 2017 году, что-то случилось, и она перестала со мной общаться», – цитирует Татьяну Ефимову «Комсомольская правда».

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Женщина уточнила, что общение резко прекратилось, когда Юлия уехала жить и тренироваться в США.

  • 28-летняя Ефимова – шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр.
  • Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям ЧМ.

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