Новое обжигающее фото Ефимовой с пляжа Калифорнии

Дмитрий Губерниев уже оценил.

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в инстаграме снимок с пляжа Манхэттен в Калифорнии.

«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня», – подписала Юлия фото.

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В комментарии к Ефимовой пришел Дмитрий Губерниев, который поинтересовался, куда подевались знаменитые юлины ананасы. «Булочки сладкие... но где же ананасы?» – написал Губерниев.

28-летняя Ефимова – шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр.

Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям ЧМ.

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