Новое обжигающее фото Ефимовой с пляжа Калифорнии

Юлия Ефимова
Фото: Instagram
Дмитрий Губерниев уже оценил.
Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала в инстаграме снимок с пляжа Манхэттен в Калифорнии.
«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня», – подписала Юлия фото.
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В комментарии к Ефимовой пришел Дмитрий Губерниев, который поинтересовался, куда подевались знаменитые юлины ананасы. «Булочки сладкие... но где же ананасы?» – написал Губерниев.
- 28-летняя Ефимова – шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр.
- Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям ЧМ.
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