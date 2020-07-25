Юлия снова взбудоражила пользователей инстаграма.

Российская пловчиха Юлия Ефимова порадовала подписчиков новой фотографией в инстаграме.

28-летняя спортсменка позирует в элегантной шляпе и необычном костюме – кружевной бюстгальтер сочетается со строгим черным пиджаком. «Сколько шляп вы можете сосчитать на фото?» – подписала публикацию Ефимова.

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Другие шляпы висят на стене на заднем плане, но подписчики явно не обратили на это внимания.

«Вау, классная! И дело тут не только в шляпе».

«Кто же тут на шляпы смотрит?»

«На таком фото сложно считать шляпы», – комментарии выглядят на редкость единообразно.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр.

Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям ЧМ.

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