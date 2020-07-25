Юлия Ефимова
Фото: Instagram
Юлия снова взбудоражила пользователей инстаграма.
Российская пловчиха Юлия Ефимова порадовала подписчиков новой фотографией в инстаграме.
28-летняя спортсменка позирует в элегантной шляпе и необычном костюме – кружевной бюстгальтер сочетается со строгим черным пиджаком. «Сколько шляп вы можете сосчитать на фото?» – подписала публикацию Ефимова.
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Другие шляпы висят на стене на заднем плане, но подписчики явно не обратили на это внимания.
«Вау, классная! И дело тут не только в шляпе».
«Кто же тут на шляпы смотрит?»
«На таком фото сложно считать шляпы», – комментарии выглядят на редкость единообразно.
- Ефимова – шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр.
- Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям ЧМ.
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