Геннадий Турецкий, 2000 год
Фото: Getty Images
Светлая память.
В пятницу, 7 августа, скончался известный советский и русский тренер по плаванию Геннадий Турецкий. Ему был 71 год.
Причиной смерти стал обширный инсульт. Турецкого не стало в Швейцарии, после удара его доставили в одну из местных клиник. Врачи ввели Геннадия в искусственную кому, из которой мужчина уже не вышел. Об этом сообщил бывший глава федерации плавания России Геннадий Алешин. Смерть Турецкого подтвердил и один из его учеников, бронзовый призер Лондона-2012 в эстафете Андрей Гречин.
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Геннадий Турецкий привел к четырем олимпийским победам Александра Попова. В начале 1990-х коуч перебрался в Австралию и работал с местными пловцами. Под его руководством Майкл Клим, Мэттью Данн, Рэй Хасс и Клементин Стоуни выиграли Олимпиаду и несколько Кубков мира по плаванию.
- В 2003 году Турецкий переехал в Швейцарию и в 2007-м стал главным тренером национальной команды.
- Помимо местных атлетов он работал с русскими и украинскими пловцами, а в 2011-м помогал пятикратному чемпиону ОИ Яну Торпу.
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