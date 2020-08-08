Светлая память.

В пятницу, 7 августа, скончался известный советский и русский тренер по плаванию Геннадий Турецкий. Ему был 71 год.

Причиной смерти стал обширный инсульт. Турецкого не стало в Швейцарии, после удара его доставили в одну из местных клиник. Врачи ввели Геннадия в искусственную кому, из которой мужчина уже не вышел. Об этом сообщил бывший глава федерации плавания России Геннадий Алешин. Смерть Турецкого подтвердил и один из его учеников, бронзовый призер Лондона-2012 в эстафете Андрей Гречин.

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Геннадий Турецкий привел к четырем олимпийским победам Александра Попова. В начале 1990-х коуч перебрался в Австралию и работал с местными пловцами. Под его руководством Майкл Клим, Мэттью Данн, Рэй Хасс и Клементин Стоуни выиграли Олимпиаду и несколько Кубков мира по плаванию.

В 2003 году Турецкий переехал в Швейцарию и в 2007-м стал главным тренером национальной команды.

Помимо местных атлетов он работал с русскими и украинскими пловцами, а в 2011-м помогал пятикратному чемпиону ОИ Яну Торпу.

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