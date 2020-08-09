Чемпионка стала жертвой воров.

7 августа украинская спортсменка, четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию, Яна Клочкову отмечала день рождения. Дом спортсменки обнесли грабители, пока она с родными праздновала в ресторане.

«Шок! Друзья, к сожалению, мне приходится поделиться неприятной новостью. Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в день рождения. Верю, правоохранительные органы найдут воров. Надеюсь, добрые люди помогут Яне», – написал в фейсбуке друг спортсменки Тимофей Нагорный.

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На счету Яны пять медалей на ОИ, четыре золотых и одна серебряная.

На Олимпийских играх в Сиднее Клочкова установила мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексным плаванием и рекорд Европы на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

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