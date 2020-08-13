Юлию вдохновили слова поддержки от коллег из гимнастики и синхронного плавания.

Российская пловчиха Юлия Ефимова сделала новую публикацию в инстаграме.

28-летняя спортсменка вышла на улицу, разложила на траве тренировочный коврик и продемонстрировала впечатляющую растяжку.

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«Уговорили, пускай неидеально, но когда получаешь комплименты от лучших синхронистки и гимнасток, результат долго не заставляет ждать», – подписала Юлия фото.

Ефимова – шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр.

Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям ЧМ.

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