Юлия Ефимова
Фото: Instagram
Юлия бежит навстречу лучшим временам, хотя в это трудно поверить в 2020-м.
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила в инстаграм новое фото в купальнике – на этот раз в белом.
28-летняя спортсменка бежит по побережью, расплескивая вокруг морские брызги. В подписи к фото она процитировала песню американской группы Imagine Dragons с переводом на русский язык.
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- Ефимова – шестикратная чемпионка мира, трехкратный призер Олимпийских игр.
- Юлии принадлежит российский рекорд по золотым медалям ЧМ.
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