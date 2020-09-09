«Мы знаем о том, что школа №2 не планирует подписывать с нами договор. К сожалению, в такой ситуации мы оказались из-за нашей политической позиции. Она заключается в том, что мы не поддерживаем насилие и действующий режим. На данный момент клуб находится под государственными санкциями, и нам просто не подписывают аренду, не дают возможность работать с нашими детками.

Мы понимаем, что дети оказались крайними. Руководство могло проявить ряд определенных человеческих качеств. К сожалению, они не проявили, и наши дети оказались за бортом. Хочу отметить, что вы все вправе подать коллективную жалобу в управление образования. От себя отмечу, что мы не будем сдаваться, мы будем бороться за наше право и за наших детей, будем отстаивать то время, которое нам принадлежало. Приношу извинения от клуба за то, что наши дети уже несколько недель не плавают. Уверена, что очень скоро все закончится и мы увидимся на голубых дорожках», – сказала 34-летняя Герасименя в видеообращении, которое опубликовал телеграм-канал NEXTA.