Пловчиха сборной России Юлия Ефимова выложила в инстаграм новую фотографию заката.
На снимке 28-летняя спортсменка в белом бикини стоит на коленях на падлборде в Калифорнии, сзади нее эффектно садится солнце.
«Paddle board + sunset 🌅 = 💛🧡❤️. А как прошел ваш пятничный вечер?» – спросила у подписчиков Ефимова.
В сторис девушка выложила еще одно фото и три видеоролика, как отдыхает с подругой на доске. На них, к сожалению, уже не видно заката.
- Падлборд – разновидность доски для серфинга, на которой можно грести руками или веслом.
- Ефимова – шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр-2016.