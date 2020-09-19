На снимке 28-летняя спортсменка в белом бикини стоит на коленях на падлборде в Калифорнии, сзади нее эффектно садится солнце.

«Paddle board + sunset 🌅 = 💛🧡❤️. А как прошел ваш пятничный вечер?» – спросила у подписчиков Ефимова.

В сторис девушка выложила еще одно фото и три видеоролика, как отдыхает с подругой на доске. На них, к сожалению, уже не видно заката.