Пловчиха сборной России Юлия Ефимова выложила в инстаграм новую фотографию заката.

На снимке 28-летняя спортсменка в белом бикини стоит на коленях на падлборде в Калифорнии, сзади нее эффектно садится солнце.

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«Paddle board + sunset 🌅 = 💛🧡❤️. А как прошел ваш пятничный вечер?» – спросила у подписчиков Ефимова.

В сторис девушка выложила еще одно фото и три видеоролика, как отдыхает с подругой на доске. На них, к сожалению, уже не видно заката.

  • Падлборд – разновидность доски для серфинга, на которой можно грести руками или веслом.
  • Ефимова – шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы и двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр-2016.

Ефимова в белом купальнике расплескивает морские брызги. На этом фото – свобода

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