У казахстанской спортсменки с русскими корнями в возрасте семи лет была диагностирована макулодистрофия – генетическое заболевание глаз – с тех пор она продолжает постепенно терять зрение. В возрасте 12 лет девушка вместе с семьей переехала в Германию. «Меня часто спрашивают, кем я себя считаю – русской или немкой. Мой сегодняшний образ жизни, мои взгляды – европейские. Но в душе и по своему менталитету я русская. Но не русская из России, а русская из Казахстана, там люди все-таки другие – скромнее, вежливее, строже воспитаны», – рассказала Кравцова в интервью «Живому Берлину».