Немецкая пловчиха Елена Кравцова стала первой паралимпийкой, попавшей на обложку Playboy.
У казахстанской спортсменки с русскими корнями в возрасте семи лет была диагностирована макулодистрофия – генетическое заболевание глаз – с тех пор она продолжает постепенно терять зрение. В возрасте 12 лет девушка вместе с семьей переехала в Германию. «Меня часто спрашивают, кем я себя считаю – русской или немкой. Мой сегодняшний образ жизни, мои взгляды – европейские. Но в душе и по своему менталитету я русская. Но не русская из России, а русская из Казахстана, там люди все-таки другие – скромнее, вежливее, строже воспитаны», – рассказала Кравцова в интервью «Живому Берлину».
«Я не могла упустить эту возможность. Два дня съемок были великолепны. Я всегда хотела попробовать себя в качестве профессиональной модели, и я сделала это. Я получила много удовольствия. Конечно, был ажиотаж – некоторых это шокировало, но должна сказать, что я была приятно удивлена великолепными отзывами и множеством комплиментов», – цитирует Елену The Sun. Как сообщает издание, до Кравцовой никто из паралимпийцев не становился героем обложки Playboy.
Посмотреть обложку с Еленой можно тут.
- Кравцова взяла серебро на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году.
- Елена видит всего на три процента от нормы.