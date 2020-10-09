28-летняя спортсменка по-своему отреагировала на необходимые меры предосторожности и пришла заниматься в зал в гигантской маске обезьяны, в которой выполнила серию упражнений. «Когда тренер говорит тебе, что нужно носить маску в зале», – подписала публикацию Ефимова.