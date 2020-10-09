Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась забавным видео с тренировки.
28-летняя спортсменка по-своему отреагировала на необходимые меры предосторожности и пришла заниматься в зал в гигантской маске обезьяны, в которой выполнила серию упражнений. «Когда тренер говорит тебе, что нужно носить маску в зале», – подписала публикацию Ефимова.
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- Ефимова шесть раз выиграла чемпионат мира, семь раз стала чемпионкой Европы и трижды поднималась на пьедестал Олимпиад.
- Юлии принадлежит российский рекорд по победам на чемпионатах мира.
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