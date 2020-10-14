Четырехкратный чемпион мира Дайя Сэто лишился места в сборной Японии после того, как изменил своей супруге.
23 сентября японский журнал Shukan Shincho рассказал читателям, что Сэто посетил отель для интимных свиданий, но сделал это не со своей женой, а с другой девушкой. На следующий день Сэто выступил с заявлением, где подтвердил опубликованную в медиа информацию и принес извинения.
«Мой неосторожный поступок причинил вред моей драгоценной семье и вызвал тревогу у всех моих поклонников, спонсоров и многих других людей. С глубоким раскаянием я хотел бы обсудить со своей семьей, что делать дальше», – сказал пловец.
После инцидента Федерация плавания Японии приняла решение исключить Сэто из сборной до конца года за «нарушение стандартов спортивного поведения», сообщает Reuters.
- Сэто – действующий чемпион мира в комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 метров, на Олимпиаде-2016 выиграл бронзовую медаль.