Красотка Юлия Ефимова согревает подписчиков морозными осенними деньками – российская пловчиха выложила новое фото в инстаграм.
«Алоха, пятница» – подписала Юлия пост. На снимке спортсменка сидит на камне в купальнике, на ней ожерелье и венок из цветов.
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- Ефимова шесть раз выиграла чемпионат мира, семь раз стала чемпионкой Европы и трижды поднималась на пьедестал Олимпиад.
- Юлии принадлежит российский рекорд по победам на чемпионатах мира.
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