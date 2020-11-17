Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова выложила в инстаграм томное фото в купальнике на пляже. В глаза бросается отличный ракурс: закат, океан, парящая в небе птица и наслаждающаяся шикарным пейзажем спортсменка.
Ефимова не стала скрывать, что все не так красиво, как в жизни. «На самом деле – это фотообои», – подписала пост спортсменка.
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- 28-летняя Ефимова – рекордсменка по наградам ЧМ среди русских пловцов (17).
- Юлия – трехкратный призер Олимпийских игр.
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