Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вновь порадовала болельщиков сочнейшим фото в купальнике, причем подписчики сами спровоцировали ее на этот яркий жест.

В сторис инстаграма Юлия сначала ответила на вопрос:

Плавание
Очень солнечное фото Ефимовой на пляже. На самом деле – это фотообои
17/11/2020 В 22:27

– Как сохраняете фигуру, сладкое не кушаете?

– Ну, что-то вроде того.

К ответу Юлия приложила видео с сумкой, полной шоколадок. А следом Ефимова добавила фотографию в желтом купальнике с подписью «Но я и не самая худенькая».

  • Ефимова – шестикратная чемпиона мира и семикратная чемпионка Европы.
  • У Юлии бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра с Игр-2016 в Рио.

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