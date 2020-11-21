Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вновь порадовала болельщиков сочнейшим фото в купальнике, причем подписчики сами спровоцировали ее на этот яркий жест.
В сторис инстаграма Юлия сначала ответила на вопрос:
Плавание
Очень солнечное фото Ефимовой на пляже. На самом деле – это фотообои
– Как сохраняете фигуру, сладкое не кушаете?
– Ну, что-то вроде того.
К ответу Юлия приложила видео с сумкой, полной шоколадок. А следом Ефимова добавила фотографию в желтом купальнике с подписью «Но я и не самая худенькая».
- Ефимова – шестикратная чемпиона мира и семикратная чемпионка Европы.
- У Юлии бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра с Игр-2016 в Рио.
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