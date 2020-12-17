Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова снова опубликовала фото в купальнике с жаркого пляжа.

«Заметила такую вещь: сначала мне не нравятся многие фото, а через какое-то время... смотришь и думаешь, а вроде ничего так. А у вас такое бывает?» – подписала публикацию 28-летняя пловчиха.