Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова снова опубликовала фото в купальнике с жаркого пляжа.

«Заметила такую вещь: сначала мне не нравятся многие фото, а через какое-то время... смотришь и думаешь, а вроде ничего так. А у вас такое бывает?» – подписала публикацию 28-летняя пловчиха.

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На фото Юлия позирует на песке в черном купальнике и прозрачном платье-сеточке.

  • Ефимова – шестикратная чемпиона мира и семикратная чемпионка Европы.
  • У Юлии бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра с Игр-2016 в Рио.

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