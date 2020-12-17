Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова снова опубликовала фото в купальнике с жаркого пляжа.
«Заметила такую вещь: сначала мне не нравятся многие фото, а через какое-то время... смотришь и думаешь, а вроде ничего так. А у вас такое бывает?» – подписала публикацию 28-летняя пловчиха.
Плавание
«Я и не самая худенькая». Не по-зимнему горячее фото Юлии Ефимовой с пляжа в купальнике
На фото Юлия позирует на песке в черном купальнике и прозрачном платье-сеточке.
- Ефимова – шестикратная чемпиона мира и семикратная чемпионка Европы.
- У Юлии бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра с Игр-2016 в Рио.
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Очень солнечное фото Ефимовой на пляже. На самом деле – это фотообои
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