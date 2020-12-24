Федеральный суд Швейцарии отменил восьмилетнюю дисквалификацию трехкратного олимпийского чемпиона Сунь Яна. Это первый случай, когда решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне пересмотрели в вышестоящих органах.

Адвокаты Яна представили доказательства, что председатель комиссии CAS оставлял расистские комментарии о Китае в социальных сетях. Глава комиссии, экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, осудил в твиттере жестокое обращение с животными в этой азиатской стране. В одном из постов Фраттини употребил термин, который считается расистским оскорблением.

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Китаец отбывал наказание с февраля 2020 года за применение запрещенных препаратов. Теперь решение CAS считается недействительным, и 29-летний Ян вернул себе право выступать на официальных соревнованиях и продолжит спортивную карьеру. Во Всемирном антидопинговом агентстве уже заявили, что пересмотрят дело Сунь Яна. Об этом пишет The New York Times.

В сентябре 2018-го Сунь Ян разбил молотком контейнер с допинг-пробами офицеров ВАДА. Международная федерация плавания (FINA) постановила, что Ян не нарушил антидопинговый протокол, но в феврале 2020-го CAS отменил решение FINA и дисквалифицировал китайца на восемь лет.

Ян – первый китайский пловец, выигравший золото Олимпийских игр. У Суня – три высшие награды ОИ и 11 побед на чемпионатах мира.

В 2016 году французский пловец Камиль Лакур обвинил Сунь Яна в употреблении запрещенных веществ и заявил, что моча китайца фиолетового цвета.

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