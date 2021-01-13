Николь Фелпс, жена 23-кратного чемпиона мира по плаванию Майкла Фелпса, переживает из-за глубокой депрессии великого спортсмена и его суицидальных мыслей. Женщине стало тяжелее после гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«После того, как Ванесса потеряла Коби, я посмотрела на Майкла и подумала: «Я могу чем-то тебе помочь? Ведь если я потеряю тебя, я не знаю, что делать». Майкл – лучший отец и муж. Раньше я думала, что могу все исправить, быть его терапевтом и делать все, что нужно. Но потом поняла, что невозможно брать на себя ответственность за то, что чувствует другой человек.

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Сыновья хотят быть рядом с Майклом, когда у него тяжелый день. Они хотят сделать его счастливым, особенно Бумер – старший. А мы говорим: «Бумс, у папы тяжелые времена, ему нужно побыть одному». Нужно, чтобы Бумер понял, что никто в этом не виноват», – рассказала Николь в интервью Today.

В декабре 2020 года 35-летний Фелпс рассказал, что его психическое здоровье сказывается на состоянии жены и троих сыновей. «Николь любит меня и хочет помочь. Хочет, чтобы мне стало лучше. Но она борется сама – ей тоже нужна поддержка. Знаю, что ей тяжело», – говорил экс-пловец.

Фелпс – рекордсмен по олимпийскому золоту за всю историю Игр.

Майкл и Николь поженились в 2016 году. Их сыновьям – 4 года, 2 года и 16 месяцев.

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