Российская спортсменка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма.

Москвичка проплыла брассом под водой 85 метров и улучшила прежний рекорд среди женщин на 15 метров. РЕН ТВ сообщает, что заплыв проходил в экстремальных условиях: температура воздуха в окрестностях Байкала составляла -30 градусов, температура воды – 0,02 градуса.