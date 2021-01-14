Российская спортсменка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма.

Москвичка проплыла брассом под водой 85 метров и улучшила прежний рекорд среди женщин на 15 метров. РЕН ТВ сообщает, что заплыв проходил в экстремальных условиях: температура воздуха в окрестностях Байкала составляла -30 градусов, температура воды – 0,02 градуса.

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Екатерина рассказала, что целью был хотя бы 71 метр и падение рекорда.

  • Некрасова планирует улучшить результат до 100 метров.

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