Российская спортсменка Екатерина Некрасова установила мировой рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма.
Москвичка проплыла брассом под водой 85 метров и улучшила прежний рекорд среди женщин на 15 метров. РЕН ТВ сообщает, что заплыв проходил в экстремальных условиях: температура воздуха в окрестностях Байкала составляла -30 градусов, температура воды – 0,02 градуса.
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Екатерина рассказала, что целью был хотя бы 71 метр и падение рекорда.
- Некрасова планирует улучшить результат до 100 метров.
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