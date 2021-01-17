Российская пловчиха Юлия Ефимова подразнила подписчиков видеозаписью из солнечной жаркой Калифорнии – то, что нужно, когда на градуснике глубокий минус.

28-летняя Ефимова в белом бикини загорает на лодке прямо посреди воды. В ногах у спортсменки лежит ее новый питомец – щенок, которого она представила фолловерам 1 января. «А как вы проводите свои выходные?» – подписала публикацию Юлия.