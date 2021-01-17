Российская пловчиха Юлия Ефимова подразнила подписчиков видеозаписью из солнечной жаркой Калифорнии – то, что нужно, когда на градуснике глубокий минус.
28-летняя Ефимова в белом бикини загорает на лодке прямо посреди воды. В ногах у спортсменки лежит ее новый питомец – щенок, которого она представила фолловерам 1 января. «А как вы проводите свои выходные?» – подписала публикацию Юлия.
Плавание
Ефимова позирует на пляже в прозрачном платье-сеточке и купальнике
- Ефимова – шестикратная чемпиона мира и семикратная чемпионка Европы, рекордсменка России по золоту ЧМ.
- На Олимпийских играх она завоевала два серебра и бронзу.
Плавание
«Я и не самая худенькая». Не по-зимнему горячее фото Юлии Ефимовой с пляжа в купальнике
Плавание
Очень солнечное фото Ефимовой на пляже. На самом деле – это фотообои