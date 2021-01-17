Российская пловчиха Юлия Ефимова подразнила подписчиков видеозаписью из солнечной жаркой Калифорнии – то, что нужно, когда на градуснике глубокий минус.

28-летняя Ефимова в белом бикини загорает на лодке прямо посреди воды. В ногах у спортсменки лежит ее новый питомец – щенок, которого она представила фолловерам 1 января. «А как вы проводите свои выходные?» – подписала публикацию Юлия.

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  • Ефимова – шестикратная чемпиона мира и семикратная чемпионка Европы, рекордсменка России по золоту ЧМ.
  • На Олимпийских играх она завоевала два серебра и бронзу.

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