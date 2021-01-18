Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер предстал перед окружным судом штата Колорадо после обвинения в связи с осадой Капитолия.

38-летнего Келлера обвиняют в насильственном проникновении и хулиганстве в Капитолии и на его территории, а также в создании препятствий для правоохранительных органов и участие в беспорядках. Келлеру грозит до 11 лет тюрьмы, если он будет признан виновным по всем трем пунктам обвинения, до пяти лет за создание препятствий полиции, до года за вход и пребывание в Капитолии и до пяти лет за хулиганство и участие в беспорядках.

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В судебных документах говорится, что ФБР идентифицировало Келлера по росту, фото водительского удостоверения и куртке с надписью Team USA. Бывшие товарищи по команде и тренеры опознали Келлера по видео из интернета. Пловца узнали и многие болельщики.

Келлера освободили после слушаний и разрешили выехать за пределы штата в Северную Каролину, чтобы увидеть семью до начала рассмотрения его дела. Спортсмен пообещал судье, что будет появляться на всех заседаниях. Также Келлеру придется сдать паспорт на следующей неделе, после возвращения из Северной Каролины ему больше нельзя будет выезжать за пределы Колорадо, сообщает The Denver Channel.

Келлер – обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр в Афинах в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Он также серебряный призер Олимпиады-2000 в той же дисциплине и обладатель двух бронозовых наград в Сиднее и Афинах на дистанции 400 метров вольным стилем.

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