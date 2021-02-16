Австралийского пловца Скотта Миллера обвиняют в распространении наркотиков. Бывший спортсмен арестован в ходе полицейского рейда в Сиднее.

Правоохранительные органы сделали заявление, в котором говорится, что Миллер участвовал в сбыте метиламфетамина на сумму более 1,5 млн долларов в регионах Нового Южного Уэльса. Официальные лица заявляют, что для контрабанды 45-летний мужчина использовал свечи.

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«Фактически, это были обычные свечи. Однако в них не было никакого аромата, в каждой свече было полкилограмма метиламфетамина, а свечей было восемь», – сказал следователь.

При пловце также обнаружили примерно 1 кг героина стоимостью 250 тысяч долларов, более 75 тысяч долларов наличными, мобильные телефоны, документы и зашифрованные электронные устройства, сообщает TMZ.

Скотт Миллер – серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по плаванию, медали он завоевал в Атланте в 1996-м.

Это не первые проблемы Миллера с наркотиками, в 1997-м его отстраняли на 2 месяца за употребление марихуаны.

В 2008-м у пловца уже находили запрещенные вещества и оружие. На суде он признал вину, его приговорили к 100 часам общественных работ. В 2013 году его снова арестовали за хранение метамфетамина, тогда спортсмена приговорили к году заключения условно.

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