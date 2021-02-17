Российская пловчиха Юлия Ефимова продолжает выкладывать в инстаграм публикации, которые обожают болельщики.

28-летняя пловчиха запостила фото в бассейне на фоне Калифорнийского залива. Она позирует в купальнике, прикрыв глаза. «Немного зимнего настроения, но все равно в воде», – подписала пост Ефимова.

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  • Ефимова – шестикратная чемпиона мира и семикратная чемпионка Европы, рекордсменка России по золоту ЧМ.
  • На Олимпийских играх она завоевала два серебра и бронзу.

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