Российская пловчиха Юлия Ефимова продолжает выкладывать в инстаграм публикации, которые обожают болельщики.
28-летняя пловчиха запостила фото в бассейне на фоне Калифорнийского залива. Она позирует в купальнике, прикрыв глаза. «Немного зимнего настроения, но все равно в воде», – подписала пост Ефимова.
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- Ефимова – шестикратная чемпиона мира и семикратная чемпионка Европы, рекордсменка России по золоту ЧМ.
- На Олимпийских играх она завоевала два серебра и бронзу.
Плавание
Ефимова позирует на пляже в прозрачном платье-сеточке и купальнике
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