Российская пловчиха и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова стала третьей в заплыве на 200 метров брассом на чемпионате России по плаванию в Казани.

Первое место заняла Евгения Чикунова с результатом 2 минуты 21,63 секунды. Второе – Мария Темникова (2 минуты 22,76 секунды). Ефимова замкнула тройку с результатом 2 минуты 24,16 секунды.

Таким образом, Юлия не выступит на ОИ в Токио на коронной дистанции 200 метров брассом – чтобы пройти отбор, требовалось занять либо первое, либо второе место, а также выполнить отборочный норматив в финальном заплыве. Для этой дистанции он составляет 2 минуты 25,52 секунды.

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Ефимова – действующая и трехкратная чемпионка мира на дистанции 200 метров брассом.

На Олимпийских играх она завоевала два серебра и бронзу.

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