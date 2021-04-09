Российская пловчиха Юлия Ефимова не исключила получение гражданства США. Из-за тренировок спортсменка много времени проводит в штатах.
«У меня еще даже грин-карты нет, а вы говорите об американском гражданстве. Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать всё время визы, потому что это так тяжело – постоянно открывать, переоткрывать. Там посмотрим», – сказала Ефимова.
Девушка также ответила, ожидает ли она негативную реакцию на получение американского паспорта. «Какая реакция, я уже заканчиваю свой спорт», – приводит слова 29-летней спортсменки ТАСС.
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Ефимова не прошла отбор на Олимпиаду в коронной дистанции
15 ЧАСОВ НАЗАД
  • Ефимова – действующая и трехкратная чемпионка мира на дистанции 200 метров брассом.
  • На Олимпийских играх она завоевала два серебра и бронзу.
Ефимова не прошла отбор на Олимпиаду в коронной дистанции
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