Российская пловчиха Юлия Ефимова не исключила получение гражданства США. Из-за тренировок спортсменка много времени проводит в штатах.

«У меня еще даже грин-карты нет, а вы говорите об американском гражданстве. Если дадут такую возможность, то почему бы и нет. А над грин-картой можно было бы подумать, чтобы можно было не делать всё время визы, потому что это так тяжело – постоянно открывать, переоткрывать. Там посмотрим», – сказала Ефимова.

Девушка также ответила, ожидает ли она негативную реакцию на получение американского паспорта. «Какая реакция, я уже заканчиваю свой спорт», – приводит слова 29-летней спортсменки ТАСС

Плавание Ефимова не прошла отбор на Олимпиаду в коронной дистанции 15 ЧАСОВ НАЗАД

Ефимова – действующая и трехкратная чемпионка мира на дистанции 200 метров брассом.

На Олимпийских играх она завоевала два серебра и бронзу.

Плавание Ефимова в купальнике понежилась на калифорнийском солнце 17/02/2021 В 10:27