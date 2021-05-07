В истории мирового допинга есть случай не менее адский, чем сочинское дело сборной России. Это кейс китайского пловца Сунь Яна, трехкратного олимпийского чемпиона, который разбил молотком допинг-пробы, а потом первым в мире успешно оспорил вердикт CAS в Швейцарском суде. Если вы слышали мем о спортсмене, который мочится фиолетовым, то это о Яне: автор вирусного высказывания – соперник по бассейну, француз Камиль Лакур. Он одним из первых выразил китайцу открытое презрение.

Допинг-приключения Яна начались в далеком 2014-м, когда он сдал положительную пробу на триметазидин на чемпионате Китая. Местное антидопинговое агентство закрыло своего чемпиона всего на три месяца и замяло конфликт – в мире о дисквалификации узнали только после ее истечения. Что-то похожее чуть позже произошло с норвежским лыжником Мартином Йонсрудом Сундбю, когда антидопинговое агентство Норвегии не стало никого оповещать о его нарушении.

Самый яркий конфликт с участием Сунь Яна произошел в сентябре 2018 года. К нему домой приехали допинг-офицеры, но пловец сперва отказался сдать пробы, а затем расколотил контейнеры молотком. За инцидент он не получил никакого наказания, так как аккредитация и документация сотрудницы антидопинговой службы оказалась составлена с ошибками. Это автоматически сделало спортсмена невиновным – даже если его моча действительно фиолетового цвета.

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Сунь Ян, Китай Фото: Getty Images

«Сотрудники допинг-контроля, присланные китайской организацией IDTM, не были должным образом аккредитованы для проведения внесоревновательных проверок, что подтверждает отчет FINA. Также Сунь Ян во время тестирования заметил, что один из офицеров тайно снимал его без разрешения. FINA решительно осудила этот факт и трактовала его в пользу спортсмена. После консультации со своим медштабом и Китайской ассоциацией плавания Сунь Ян, который сдавал допинг-пробы сотни раз в карьере, потребовал у сотрудников показать аккредитации, но безрезультатно. Также оказалось, что медсестра не имела права брать кровь в Китае. Сунь Ян попросил IDTM прислать допинг-офицеров с надлежащей аккредитацией и был готов ждать всю ночь, но также безрезультатно», – говорилось в официальном объяснении

После скандала Сунь как ни в чем не бывало поехал на чемпионат мира 2019 года в Кванджу и подвергся обструкции от других пловцов. Австралиец Мэк Хортон, проигравший китайцу на 400 метрах кролем, не пожал победителю руку и отказался стоять рядом с ним на пьедестале. Аналогично поступил британец Данкан Скотт – бронзовый призер 200-метровки вольным стилем. «Я не хочу стоять на одном пьедестале с человеком, который ведет себя таким образом», – заявил Хортон. К концу турнира защищать нарушителя взялась FINA, пообещав штрафовать так называемых демонстрантов вплоть до лишения завоеванных наград.

Мэк Хортон не хочет стоять на подиуме с Сунь Яном Фото: Getty Images

Но ВАДА все же не выдержало такого произвола и обратилось в CAS, где китайцу впаяли 8 лет бана из-за того, что нарушение было не только вопиющим, но и повторным. Олимпиада в Токио подвисла, но юристы Яна не опустили рук, нашли новые доводы и отправились в Швейцарский Верховный суд, который на тот момент никогда не отменял решений Спортивного арбитража. Важно понимать, что суд Швейцарии не разбирается в спортивных перипетиях и не выясняет, виновен спортсмен в условном применении допинга или нет. Но может отменить решение нижестоящей инстанции, если в ходе процесса наблюдались нарушения. Адвокаты Сунь Яна напирали именно на это – и победили.

Процессуальное нарушение касалось председателя комиссии, которая вынесла Сунь Яну обвинительный приговор. На апелляции команда пловца предоставила доказательства расистских антикитайских настроений, которые были высказаны итальянцем Франко Фраттини (бывшим министром иностранных дел Италии) в 2018-2019 годах в твиттере. Мужчина порицал жестокое обращение китайцев с животными и написал:

«Старый желтолицый садист пытается убить и замучить маленькую собачку. Вот такие картины в Китае. Западным партнерам, ведущим бизнес с Китаем, следует помнить об этих зверствах».

Арбитры в Швейцарском суде посчитали, что подобные высказывания могут быть направлены в адрес целой страны, и это делает Фраттини предвзятым. Сунь Яна временно оправдали, позволив ему соревноваться и готовиться к Олимпиаде в составе национальной команды, и обязали CAS провести слушания с другой панелью арбитров. Помимо расизма, представители китайского пловца были недовольны языковыми условиями слушаний. Сунь Ян владеет только китайским, очень плохо говоря по-английски, но в судейской панели не было ни одного китайскоговорящего представителя.

«CAS очень сожалеет о том, что возражения против президента комиссии не были высказаны ранее. Очевидно, что заявления, опубликованные им в личном аккаунте в твиттере в 2018 году, не отражают точку зрения CAS. В любом случае, CAS принимает решение Федерального трибунала Швейцарии и немедленно возобновляет процедуру», – заявил генеральный директор CAS Матьё Риб.

Матье Риб Фото: Getty Images

Дело повторно рассмотрят 24-28 мая в формате видеоконференции. Если Яна оправдают, он сможет выступить на Олимпиаде – в команде остались незаполненные квоты на его профильные дистанции. Это станет нонсенсом и наверняка повлечет новую волну протестов со стороны пловцов со всего мира, хотя политические акции на Играх официально запрещены.

Сунь Яна не любят не только за допинг, но и за вызывающее поведение в бассейне. Однажды он чуть не подрался с бразильянкой Ларисой Оливейрой: задел ее во время тренировки, а в ответ на замечание попытался пнуть ногой. «Я бы могла быть на ее месте, – призналась Юлия Ефимова, лицо российского плавания. – Раньше он неуважительно плавал на разминке, и я тоже попадала под эту тему. Обычно все отплывают, а он прямо по тебе, со всего размаху, так нельзя».

Уже в конце мая CAS повторно разберется, как нельзя, а как можно.

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