Российский пловец Климент Колесников обновил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.
20-летний спортсмен улучшил собственный результат в полуфинале чемпионата Европы в Будапеште. Колесников первым в истории вышел из 24 секунд – секундомер показал 23,93.
  • Предыдущий рекорд также принадлежал Колесникову – в 2018 году на чемпионате Европы в Глазго он проплыл 50 метров ровно за 24 секунды.
  • Дистанция 50 метров на спине не включена в программу Олимпийских игр.
  • Финальный заплыв ЧЕ в Будапеште в этой дисциплине состоится 18 мая.
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