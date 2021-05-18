Российский пловец Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште в заплыве на 50 метров на спине. Спортсмен снова обновил свой же мировой рекорд.
Колесников преодолел дистанцию за 23,80 секунды и показал время на 0,13 секунды быстрее, чем 17 мая в полуфинале. 20-летний пловец взял второе золото ЧЕ после командной победы в эстафете 4×100 метров кролем.
- Второе место занял румынский пловец Роберт Глинта, третьим стал испанец Уго Гонсалес.
- Дистанция 50 метров на спине не включена в программу Олимпийских игр.
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