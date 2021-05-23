Российский пловец Илья Бородин выиграл золото чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 400 метров комплексом. 18-летний спортсмен установил новый рекорд России и юношеский мировой рекорд – 4 минуты и 10,02 секунды.
Второе место занял итальянец Альберто Раццетти, третьим стал британец Макс Личфилд. Еще один россиянин, Максим Ступин, финишировал восьмым.
- Юлия Ефимова взяла бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом.
- Соревнования в Будапеште завершатся 29 мая.
Плавание
Колесников еще раз обновил мировой рекорд и взял золото ЧЕ
Плавание
Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине
Плавание
Китаец разбил пробы и был оправдан. Его презирают в плавании