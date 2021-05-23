Российский пловец Илья Бородин выиграл золото чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 400 метров комплексом. 18-летний спортсмен установил новый рекорд России и юношеский мировой рекорд – 4 минуты и 10,02 секунды.

Второе место занял итальянец Альберто Раццетти, третьим стал британец Макс Личфилд. Еще один россиянин, Максим Ступин, финишировал восьмым.

Юлия Ефимова взяла бронзовую медаль на дистанции 50 метров брассом.

Соревнования в Будапеште завершатся 29 мая.

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