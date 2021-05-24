В апреле в Казани состоялся чемпионат России по плаванию, и главная звезда женской сборной Юлия Ефимова сенсационно не прошла национальный отбор на коронную дистанцию. Юлия стала третьей на 200-метровке брассом и не выполнила квалификационный норматив.

На чемпионате Европы в Венгрии Ефимова проявила себя лучше в сравнении с подругами по команде, но не взяла ни одного золота и невольно поставила тренерский штаб перед дилеммой. Все снова уперлось в 200 метров – в Будапеште Юля стала бронзовым призером и лучшей в сборной: Евгения Чикунова и Мария Темникова, которые прошли отбор на России, остались позади и, в отличие от Ефимовой, не улучшили результат по времени. Из-за этого возник логичный вопрос: может, в Токио лучше ставить на проверенного многолетнего лидера?

«На сегодняшний день этот вопрос не рассматривается. Но это на сегодняшний день. На завтрашний – если у специалистов, тренерского штаба, возникнет вопрос, мы его рассмотрим, – заявил глава федерации Владимир Сальников. – Хотелось бы прямо сейчас избежать спекуляций на эту тему, потому что они создают ажиотаж и оказывают психологическое давление на наших спортсменок».

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Юлия Ефимова Фото: Getty Images

«Я настраиваюсь на 100 м. Верю в спортивный принцип. Девчонки заслужили, а там уже будь как будет. Но это было бы несправедливо – вот представьте, возьмут сейчас и меня поменяют, например, было бы не очень. Хотя в крайнем, крайнем случае... Хотя пусть сами плывут», – Ефимова тоже ратует за то, что ничего менять не надо.

Не стесняется в выражениях тренер Чикуновой Витта Новожилова. «Существуют правила, и они должны быть едины для всех. Если госпожа Ефимова могла себе позволить быть неподготовленной к отбору, то почему должна страдать Темникова? Маша сейчас плыла под нагрузкой. Наше руководство сказало, что к этим соревнованиям ни в коем случае нельзя снижаться, специально не готовиться. И как Маше сейчас сказать, что она не проплывет, потому что Юля лучше? Она же резонно может сказать: «Но я же не готовилась, мы же готовимся к Олимпиаде».

Да, Ефимова может подготовиться, она опытная, знаменитая спортсменка, но почему другая спортсменка, которая обогнала ее на официальном отборе, должна страдать? Почему ее надо менять? Если мы в прошлый раз уступили ей место, то это не означает, что каждый раз надо уступать?» – недоумевает Новожилова, совершенно справедливо озвучивая довод, что Чикунова и Темникова готовились к отбору, а не к чемпионату Европы.

Евгения Чикунова Фото: Getty Images

Более того, Ефимова была небезупречна и на других дистанциях. Впервые за девять лет она не взяла медаль крупных стартов на стометровке, став четвертой. На 50 метрах стала бронзовым призером, но это неолимпийская дистанция, которую не стоит рассматривать всерьез. Шестикратная чемпионка мира приучила болельщиков к борьбе на равных с американкой Лилли Кинг, но за два месяца до Олимпиады уступает спортменкам из Европы, которые обычно оставались позади.

У Ефимовой есть бронза Лондона-2012 и два серебра Рио-2016. Токио – последний шанс на золото, но пока кажется, что Юлии будет невероятно трудно. Впрочем, сама она не унывает и утверждает, что движется по последовательному плану.

«Я действительно очень взволнована и счастлива, что перед Играми в Токио я постепенно возвращаю форму и приближаюсь к своему привычному времени. Надеюсь, через несколько месяцев я буду на пике формы. В целом все прошло довольно хорошо. Впереди меня ждет много работы, времени не так много, но я смотрю в будущее с оптимизмом», – подвела пловчиха итоги чемпионата Европы.

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