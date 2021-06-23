Спортивный арбитражный суд (CAS) пересмотрел решение о дисквалификации китайского пловца Сунь Яна. Предполагалось, что он будет отстранен от участия в соревнованиях на 8 лет.

Затем Арбитражный суд Швейцарии направил дело на пересмотр, и CAS смягчил решение – сократил дисквалификацию спортсмена до 4 лет и 3 месяцев. Об этом сообщается на официальном сайте суда

Срок отстранения отсчитывается от 28 февраля 2020 года. Это означает, что Сунь Ян успеет вернуться в большой спорт и даже сможет принять участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

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В сентябре 2018 года Сунь Ян вступил в конфликт с допинг-офицерами, отказавшись сдать анализ мочи. При этом охранник пловца разбил молотком пробирку с кровью.

Международная федерация плавания (FINA) признала пловца невиновным после того, как адвокат спортсмена вмешался и опроверг эту информацию. Однако ВАДА обжаловало все же обжаловало решение в CAS.

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