Шапочки для плавания, призванные помочь пловцам с длинными, густыми и пышными волосами заниматься спортом без дискомфорта, запрещены к использованию на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Международная федерация плавания заявила, что шапочки от британского бренда Soul Cap не соответствуют естественной форме головы. В организации отметили, что спортсмены, которые участвуют в международных соревнованиях, никогда не использовали такие шапочки и не требуют подобной конфигурации.
Компания высказалась по этому поводу. Ранее Soul Cap сотрудничали с Элис Диринг, первой темнокожей пловчихой, представившей Великобританию на Олимпиаде. «Для молодых пловцов очень важно почувствовать себя вовлеченным и увидеть себя в спорте в молодом возрасте. Решение FINA может оттолкнуть многих молодых спортсменов от занятий этим видом спорта по мере их прогресса в соревнованиях по плаванию на местном, региональном и национальном уровнях», – написал соучредитель Soul Cap Токс Ахмед в инстаграме.
Глава Ассоциации плавания темнокожих Даниэль Обе заявил, что запрет создал чувство ущемления для представителей этнического меньшинства, так как трудно найти другие шапочки для плавания с пышными волосами. «Если бы я зашел в местный оздоровительный клуб, тренажерный зал или развлекательный центр, смог бы я сразу взять одну из таких шапочек? Нет. Могу ли я зайти в обычный розничный магазин и купить ее там? Нет. Если официальные органы плавания говорят о представительстве, им необходимо поговорить с сообществами, чтобы узнать, какие препятствия мешают нам участвовать в соревнованиях. Волосы – важная проблема для нашего сообщества», – приводит слова Обе The Guardian.
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Обе считает, что отсутствие подходящего инвентаря, такого, как специальные шапочки для темнокожих, мешает представителям меньшинств заниматься спортом. По данным спортивной организации Swim England, только 2% пловцов – темнокожие.
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