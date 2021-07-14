Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев временно отстранены от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA). Основанием для отстранения спортсменов послужили данные московской антидопинговой лаборатории и доказательства Всемирного антидопингового агентства (WADA). Андрусенко и Кудашев попали в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио.
Всероссийская федерация плавания будет добиваться оправдания спортсменов, сообщил президент организации Владимир Сальников. «Мы получили соответствующую информацию от FINA. Будем бороться за права наших спортсменов, чтобы они смогли выступить на Олимпиаде», – приводит слова Сальникова РИА Новости.
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- Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
- Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.
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