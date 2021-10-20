Сборная Украины по плаванию отказалась выступать на чемпионате Европы в России. Об этом сообщил президент украинской федерации плавания Андрей Власков.

«Мы не теряем никаких очков, преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо. На турнир в Россию должны были отправиться призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена в итоге снялись по личным причинам», – приводит слова Власкова Suspilne

Чемпионат Европы по плаванию состоится со 2 по 7 ноября в Казани.

Соревнования перенесли с 2020 года из-за коронавируса.

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