Победитель чемпионата мира 2013 года среди юниоров Александр Палатов дисквалифицирован на два года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил.
Отстранение 26-летнего пловца будет отсчитываться с 11 мая 2021 года, информирует сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
  • Палатов в 2013 году завоевал золото на юниорском чемпионате мира на дистанции 200 метров брассом.
  • Он также бронзовый призер чемпионата России на дистанции 100 метров брассом.
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