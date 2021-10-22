Победитель чемпионата мира 2013 года среди юниоров Александр Палатов дисквалифицирован на два года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил.

Палатов в 2013 году завоевал золото на юниорском чемпионате мира на дистанции 200 метров брассом.

Он также бронзовый призер чемпионата России на дистанции 100 метров брассом.

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