Трехкратная чемпионка мира и Европы по плаванию в ластах Виталина Симонова попала в скандал. Русская пловчиха возвращалась с первенства страны в Санкт-Петербурге и вместе с тренером Александром Ильиным приехала в аэропорт Пулково. В итоге ее и Ильина задержали за сопротивление полиции. Виталина опубликовала видео в инстаграме, как двое сотрудников правоохранительных органов свинтили тренера и прижали его к полу.

«Вы что делаете, уроды? Вы что творите? ******** [Оскорбление, созвучное с «долгоежи»], ***** [блин], хреновы! Заслуженный тренер России, ***** [блин]. Отпустите его!» – закричала Симонова полицейским. Александр также ответил, что спокойно пойдет и без скручивания рук. Eurosport не может показать это видео из-за обилия нецензурной брани, но вы можете найти его в инстаграме самой спортсменки с ником @vita_simonova.

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Видео Виталины Симоновой в инстаграме Фото: Eurosport

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Симонова рассказала в интервью «Матч ТВ», что Ильина на стойке регистрации попросили надеть медицинскую маску. Тот отказался с мотивировкой, что она не защитит от коронавируса, и попросил респиратор. Сотрудница аэропорта приняла это за отказ от маски и вызвала охрану.

«[Полицейские] попросили предъявить паспорт, [Ильин] спросил, на каком основании. Попросил еще принять жалобу на девушку, которая отказалась его зарегистрировать. Они сказали, что нужно пойти в дежурную часть. Он ответил: «Я что, задержан»? Началась перепалка. Потом его заломали, и вот он уже лежит на полу», – рассказала Виталина.

Симонова также рассказала, что Ильин жаловался на то, что ему тяжело идти из-за проблемы с бедром и ногой. Пловчиха добавила, что полицейские не поверили тренеру и решили, будто тот вырывается и пытается сбежать. Виталина отправилась вместе с ними в отделение и оттуда выложила видео в инстаграм.

«Меня тоже за руки хватали, говорили, что я тоже должна за ними пойти. Но я вырвалась, взяла вещи и пошла в дежурную часть. Сняли показания у свидетелей, у меня тоже. Его посадили в камеру, все изъяли и протокол составили через семь часов. Вообще какой-то кошмар. У меня в итоге изъяли телефон», – заявила трехкратная чемпионка мира.

Скандал уже прокомментировали в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Пресс-служба заявила, что требования полицейских были «правомерными», а тренер «совершил административное правонарушение, предусмотреное ст. 19.3 КОАП РФ». Сотрудники правоохранительных органов уже направили протокол в суд.

Виталина Симонова, Россия, ЧЕ-2014 Фото: Getty Images

В ГСУ СК России по Петербургу также осудили поступок Симоновой. Что она «из хулиганских побуждений, выразившихся в пренебрежительном отношении к исполнению должностных обязанностей сотрудниками органов внутренних дел, умышленно, публично оскорбила [полицейских]».

Виталина сообщила сайту «Матча», что сидит в Питере под подпиской о невыезде. Ей предъявили обвинение по статье 319 Уголовного кодекса РФ «Оскорбление представителя власти». Наказание по этой статье – штраф до 40 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ или до года исправительных работ. Александру Ильину, заслуженному тренеру России, грозит от 2000 до 4000 рублей повышенного штрафа. Пловчиха добавила, что суд над коучем назначен на среду, 24 ноября. Тогда же она отправится в питерский Следственный комитет.

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