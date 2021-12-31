Пловчиха Мэдисон Кеньон подала ходатайство в суд штата вместе с другой спортсменкой, Мэри Кейт Маршалл. Девушки призвали поддержать закон о справедливости в женском спорте.

Трансгендер Лия Томас из Университета Пенсильвании побила рекорды США в заплыве на 200, 500 и 1500 метров вольным стилем, что вызвало много споров об уместности трансгендеров в женском спорте. В заплыве на 1,5 км 22-летняя спортсменка опередила ближайшую преследовательницу на 38 секунд, в заплыве на 500 метров – на 14. Некоторые участницы отстали от нее на круг.

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Закон Айдахо о справедливости в женском спорте подписан в марте 2020 года и стал первым законом в США, запрещающим трансгендерам участвовать в женских видах спорта в школах. В разговоре с Fox News Кеньон, которая пять раз проигрывала Томас, призвала спортсменок из Пенсильвании высказаться и не позволять никому заставлять их молчать.

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«Тот факт, что это все еще происходит, что женщины по-прежнему проигрывают биологическим мужчинам в собственном виде спорта, показывает, почему нам нужно больше спортсменок, чтобы говорить об этом. Скажите NCAA, вашим спортивным директорам и тренерам, что вы хотите честной конкуренции, потому что говорить об этом не так страшно, как кажется, и поддержки огромно», – сказала Кеньон.

До перехода в 2019 году Лию звали Уиллом Томасом. Последний раз мужчиной Лия выступала на соревнованиях в ноябре 2019-го. Она прошла годовой курс по снижению уровня тестостерона, и теперь допущена Национальной студенческой спортивной ассоциацией до женских соревнований. Девушка выступит на чемпионате США в марте 2022 года.

Другая пловчиха Университета Пенсильвании, пожелавшая остаться неизвестной, сказала, что почти все высказались против участия Лии Томас в женских видах спорта. «Практически каждый лично говорил тренерам, что нам это не нравится. Наш коуч очень любит побеждать. Он похож на большинство тренеров. Думаю, втайне все знают, что это неправильно. Когда вся команда вместе, мы такие: «О, черт возьми, давай, Лия, это здорово, ты потрясающая». Это очень фальшиво», – заявила девушка в интервью OutKick.

Источник: Daily Mail, OutKick, Fox News.

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