Телезвезда Кейтлин Дженнер поделилась мнением о пловчихе-трансгендере Лие Томас, которая устанавливает перебивает рекорды США среди женщин в плавании вольным стилем. Кейтлин Дженнер – также трансгендер: до 2015 года она называла себя Брюсом Дженнером и была жената на Крис Дженнер, матери Ким Кардашьян. Брюс Дженнер выигрывал Олимпиаду-1972 в Мюнхене в десятиборье.

Дженнер раскритиковала способ Лии Томас добиваться успеха. Кейтлин считает, что поведение пловчихи оказывает негативное влияние на транс-сообщество. «Я здравомыслящий человек. Очевидно, что так не работает в случае с Лией Томас. Она опережает женщин на два круга — всего три года назад она была в мужской команде. Честно говоря, думаю, они должны изменить правила. Не может быть биологических мужчин, которые соревнуются с женщинами. Это плохо для транс-сообщества. Когда вы совершаете переход и проходите через это, вы должны взять на себя ответственность и быть честными. Я не знаю, почему она это делает.

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Я на 100% уважаю ее право жить своей жизнью, но не думаю, что она ведет себя ответственно. Мы должны занять твердую позицию в отношении чего-то подобного. Транс-спортсменов так мало, и это влияет на все женские виды спорта, что просто несправедливо. Я чувствую, что заняла правильную позицию», – заявила Дженнер.

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Что известно о Лии Томас и почему ее жестко хейтят другие спортсменки? Ответы – здесь

Источник: GB News.

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