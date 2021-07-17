Пловец Климент Колесников, который на Олимпиаде в Токио планирует выступить на трех личных дистанциях и в эстафетах, рассказал о своих талисманах и ритуалах.

«Стараюсь не думать о таких вещах. Но с 2013 года я ношу одни и те же носки на всех соревнованиях. Они выросли со мной! Вы можете увидеть их на моих фотографиях с соревнований.

Это был подарок от нашей команды, когда мы были в США в тренировочном лагере в 2011-2012 годах – мы встретили там новый год. Поэтому все друг другу дарили подарки, и мне достались эти носки. И сначала я подумал: «Это забавно!» Но потом начал носить их на соревнованиях, и это, наверное, стало моим талисманом.

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И еще, наверное, это мой прыжок в воду перед заплывом на спине – я всегда прыгаю головой вперед, а не ногами вперед, как это делают другие. Я начал так делать в 2016 году, потому что если прыгаешь вперед ногами, то вода может попасть тебе под шапочку. Мне это не нравится, поэтому я начал нырять вперед головой. Но, пожалуй, это не столько ритуал, сколько удобная привычка», – рассказал Колесников пресс-службе МОК.

Климент Колесников – двукратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призер чемпионата мира 2019.

На предолимпийском чемпионате Европы в Будапеште Климент выиграл три золотые медали.

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