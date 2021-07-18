Пловцы сборной России Вероника Андрусенко и Александр Кудашев выступят на летних Олимпийских играх в Токио-2020. Ранее Международная федерация плавания временно отстранила обоих спортсменов из-за нарушения антидопинговых правил.

«Сняли, все в порядке, все хорошо. Они могут выступать. Мы рады, что так все закончилось, что дело завершилось и спортсменов полностью оправдали», – заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников (цитата по агентству ТАСС ).

Андрусенко и Кудашев получили временный бан в среду, 14 июля, на основании данных Московской антидопинговой лаборатории. Они готовились к старту в Токио-2020 и узнали об отстранении ВАДА на сборах национальной команды.

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На следующий день, 15 июля, Вероника и Александр через адвокатов подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Президент ВФП Сальников уточнил, что нарушения обоих пловцов относятся к 2014 году.

Вероника Андрусенко – серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы-2014 в эстафетных стартах, а также вице-чемпионка ЧМ-2017 в комбинированной эстафете 4х100 м.

Александр Кудашев – вице-чемпион Европы-2020 в составе сборной России в комбинированной эстафете 4х100 м.

Соревнования по плаванию в Токио-2020 пройдут с 23 июля по 1 августа.

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