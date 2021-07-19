Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала об особенностях своего общения с главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком.
«Честно сказать, у нас общения тренер-спортсмен нет. Во всяком случае, со мной главный тренер вообще не общается. Он иногда через папу, моего тренера, общается. Но напрямую со мной даже… Нет, здороваемся. Хотела сказать «даже не здороваемся», нет, иногда здороваемся. Я предполагаю, что есть основания побаиваться всяких конфликтных ситуаций», – сказала Ефимова в интервью «Матч ТВ».
- Ефимова – рекордсменка по количеству медалей чемпионатов мира, у нее 17 завоеванных наград (6-7-4).
- Победа Юлии на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стала первой победой для российского женского плавания на чемпионатах мира в бассейне.
- На Олимпийских играх Юлия завоевала два серебро и бронзу.
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