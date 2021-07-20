Российская пловчиха Юлия Ефимова объяснила, почему у нее не получилось отобраться на коронную дистанцию 200 метров брассом на Олимпийские игры.

«Ничего не мешало, просто были два тяжелых года. Проходи отбор, как и должно быть, в 2020 году, я бы хорошо подготовилась к чемпионату России, но в 2021 году так получилось, что я тренировалась не со своим папой. Мы были раздельно, я вернулась к американскому тренеру Дэвиду Сало, но с ним немного не сошлось. Я проделала очень сильную работу, однако не смогла подвестись к отбору», – приводит слова Ефимовой «Матч ТВ»

Ефимова – рекордсменка по медалям чемпионатов мира, у нее 17 завоеванных наград (6-7-4).

Победа Юлии на дистанции 50 м брассом в Риме в 2009 году стала первой победой для российского женского плавания на чемпионатах мира в бассейне.

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