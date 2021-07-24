Плавание – медалеемкий и потенциально успешный для России олимпийский вид. Хедлайнер сборной – 29-летняя Юлия Ефимова, лучшая пловчиха в истории страны по золоту чемпионатов мира. На ЧМ Ефимова собрала шесть высших наград, но олимпийского золота у нее нет: из Лондона-2012 одна из лучших брассисток мира привезла бронзу, из Рио-2016, предварительно сходив в CAS из-за первоначального недопуска на ОИ, – два серебра.

На Играх-2020, перенесенных на год вперед, задача Ефимовой наконец взять олимпийское золото сильно осложняется. У нее будет только один шанс – вероятно, последний, ведь спортсменка не раз намекала на скорое завершение карьеры. В Токио Юлия поплывет только 100-метровку: на 200 метров она не отобралась, а полтинника на Играх нет. Ситуация складывается не в пользу Ефимовой не только в спортивном плане – в сборной к главой звезде относятся настороженно.

Почему Ефимова не отобралась на 200 метров

Токио-2020 Ефимова объяснила, почему не отобралась на коронную дистанцию 20/07/2021 В 06:44

На апрельском чемпионате России, который был заявлен как олимпийский отбор, Юля стала третьей на 200-метровке брассом, проиграв Евгении Чикуновой и Марии Темниковой. Квоты – только две, и Ефимова логично осталась за бортом олимпийской дистанции.

Мария Темникова, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова Фото: Getty Images

Но по пути в Токио результаты росли: на чемпионате Европы в апреле она не взяла золото, но обошла на 200-метровке и Чикунову, и Темникову, которые не только остались позади, но и не улучили результат по времени. Позже Ефимова повысила личный рекорд сезона на турнире Mare Nostrum и обошла по этому показателю Темникову – 2.21,86 против 2.22,76. Почти секунда – колоссальная разница для олимпийского заплыва, а время Темниковой (25-й результат сезона) может стать критическим для попадания в финал.

Журналисты стали задавать справедливые вопросы: а может, 200 метров все-таки стоит проплыть Ефимовой? Ведь отбор не панацея, а 200 – коронный заплыв Юлии, который она трижды выигрывала на чемпионатах мира (против одного золота на сотке). С другой стороны им противостояли аргументы о том, что Темникова просто выполнила требуемый федерацией норматив. Ей удалось подойти к чемпионату России в оптимальной форме, а Ефимовой нет – тогда какие вопросы? Почему своей единственной олимпийской дистанцией должна жертвовать Мария?

И к моменту старта Олимпиады вопрос закрыт. «Варианта, при котором Ефимова выступит на дистанции 200 метров брассом на Олимпиаде, не существует», – заявил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко. Тренер сборной Сергей Чепик подтвердил, что Ефимова плывет только сотню, Темникова – только 200 метров, Чикунова – и то, и то.

«Ничего не мешало, просто были два тяжелых года, – прокомментировала ситуацию сама Юлия. – Проходи отбор, как и должно быть, в 2020 году, я бы хорошо подготовилась к чемпионату России, но в 2021 году так получилось, что я тренировалась не со своим папой. Мы были раздельно, я вернулась к американскому тренеру Дэвиду Сало, но с ним немного не сошлось. Я проделала очень сильную работу, однако не смогла подвестись к отбору».

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Какие шансы на 100 метрах?

Статистика говорит, что скорее нет, чем да. Юлия привозила медали в олимпийских дисциплинах с восьми главных стартов (ЧМ и ОИ): это всего одно золото на 100 метрах (Казань-2015) и три – на 200.

Выкладка по результатам сезона по сравнению с главной соперницей, американкой Лилли Кинг – тоже не в пользу Юлии.

Ефимова – 1.06,33 (май 2021),

Кинг – 1.04,79 (июнь 2021).

Разница более чем в секунду на стометровке колоссальна. Русская пловчиха скидывала результат до 1.06,22 – но в 50-метровом бассейне на национальном чемпионате.

Верить ли статистике – вопрос спорный, но то, что координация на одной дисциплине все же может пойти в плюс – факт. «Работала сейчас над сотней», – рассказала Ефимова, уже приехав в Токио. Это значит, что ей не нужно распалятся на дистанцию вдвое длиннее – нужно уделить все внимание только одной. Разве это плохо? Зная, как Ефимова умеет подводиться к важнейшим стартам?

Свежий пример – с ЧМ-2021 по лыжным гонкам. Лидер сборной России Александр Большунов пробежал шесть гонок из шести и взял только одно золото. Норвежский же штаб умело варьировал спортсменов, выставляя спринтеров на короткие гонки и дистанционщиков – на длинные. Скандинавы, выбравшие на конкретный турнир узкую специализацию, не прогадали – выиграли пять стартов из шести.

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А что за странные отношения в сборной были упомянуты?

Национальную команду возглавляет Сергей Чепик, но Ефимова с ним не контактирует.

«Честно сказать, у нас общения тренер-спортсмен нет. Во всяком случае, со мной главный тренер вообще не общается. Он иногда через папу, моего тренера, общается. Но напрямую со мной даже… Нет, здороваемся. Хотела сказать «даже не здороваемся», нет, иногда здороваемся. Я предполагаю, что есть основания побаиваться всяких конфликтных ситуаций», – рассказала Юлия, и последний пассаж действительно вызывает некое беспокойство.

В индивидуальных видах такое объяснимо – тем более за Ефимовой, как за мировой звездой, стоит собственная команда: она готовится в США, ее тренируют отец Андрей Михайлович Ефимов и американский коуч Дэвид Сало. Но в более дорогом богатом теннисе, который персонализирован еще сильнее, такого не наблюдается – русские теннисисты, наоборот, претендуют на негласное звание самой дружной команды Игр.

Кто еще, кроме Ефимовой?

На ЧМ-2019 золотые медали также взяли Антон Чупков (200 м брассом) и Евгений Рылов (200 метров на спине), за два года нереально спрогрессировал 21-летний спинист Климент Колесников. С личными медалями олимпийских дисциплин из Кванджу уехали Владислав Гринев, Мартин Малютин, Андрей Минаков и Дарья Васькина.

Все, кроме Васькиной вошли в заявку на Токио. А еще – такие опытные и необходимые для эстафет спортсмены, как Владимир Морозов, Кирилл Пригода, Анастасия Фесикова и Светлана Чимрова.

Климент Колесников Фото: Getty Images

Медального плана у пловцов нет: глава федерации Владимир Сальников старательно избегает прогнозов.

«Давайте так рассуждать: каждый стремится к максимуму, каждый спортсмен на Олимпийских играх хочет завоевать медаль. Строить планы – это дело неблагодарное. Он зависит не только от готовности спортсмена, но и от многих других факторов. Надо стремиться к лучшему», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Москвы-80 и Сеула-88.

В 2019-м было 16 медалей: 3 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Россия заняла четвертое место в неофициальном зачете, и турнир был признан успешным.

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