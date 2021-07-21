Пловец сборной России Илья Бородин не выступит на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. 18-летний атлет сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию на сборах национальной команды во Владивостоке.

«Второй тест перед вылетом показал наличие коронавируса. Вылететь с командой он не сможет. Илья – один из самых дисциплинированных людей в команде, соблюдал все меры безопасности, но, к сожалению, это все-таки случилось. Он находится на изоляции. Болезнь протекает бессимптомно», – заявил первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко (цитата по агентству «РИА Новости» ).

Авдиенко добавил, что остальные пловцы сборной России сдали отрицательные тесты и вылетят на Олимпиаду в Токио в четверг, 22 июля.

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Бородин – чемпион Европы-2020 комплексным плаванием на дистанции 400 метров. Он победил на предолимпийском континентальном первенстве в мае 2021-го.

В Токио-2020 Бородин должен был стартовать на 200 м и 400 м комплексом. Без него в этой дисциплине из сборной России отобрались еще по одному пловцу – Андрей Жилкин (200 м) и Максим Ступин (400 м).

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