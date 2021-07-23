Плавание – второй по медалям спорт на Олимпиадах: на кону аж 37 комплектов. Больше наград разыграют только в легкой атлетике (48), но там один спортсмен может рассчитывать максимум на три-четыре медали. Неудивительно, что именно представитель плавания – великий американец Майкл Фелпс – самый титулованный олимпионик в истории. А вот полная программа соревнований пловцов в Токио-2020.

24 июля, суббота

13:02 – 400 м комплексом, мужчины (предварительные заплывы)

Токио-2020 Русский чемпион Европы не выступит в Токио-2020 из-за ковида 21/07/2021 В 13:49

13:25 – 100 м баттерфляем, женщины (предварительные заплывы)

13:38 – 400 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)

14:05 – 400 м комплексом, женщины (предварительные заплывы)

14:25 – 100 м брассом, мужчины (предварительные заплывы)

14:43 – 4х100 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)

25 июля, воскресенье

04:30 – 400 м комплексом, мужчины (финал)

04:40 – 100 м баттерфляем, женщины (полуфиналы)

04:52 – 400 м вольным стиле, мужчины (финал)

05:12 – 400 м комплексом, женщины (финал)

05:33 – 100 м брассом, мужчины (полуфиналы)

05:45 – 4х100 м вольным стилем, женщины (финал)

Мартин Малютин Фото: Getty Images

13:02 – 100 м на спине, женщины (предварительные заплывы)

13:17 – 200 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)

13:51 – 100 м на спине, мужчины (предварительные заплывы)

14:06 – 400 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)

14:30 – эстафета 4х100 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)

26 июля, понедельник

04:30 – 100 м баттерфляем, женщины (финал)

04:37 – 200 м вольным стилем, мужчины (полуфиналы)

04:50 – 100 м брассом, женщины (полуфиналы)

05:12 – 100 м брассом мужчины (финал)

05:20 – 400 м вольным стилем, женщины (финал)

05:31 – 100 м на спине, мужчины (полуфиналы)

05:53 – 100 м на спине, женщины (полуфиналы)

06:05 – эстафета 4х100 м вольным стилем, мужчины (финал)

13:02 – 200 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)

13:16 – 200 м баттерфляем, мужчины (предварительные заплывы)

13:34 – 200 м комплексом, женщины (предварительные заплывы)

13:49 – 1500 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)

27 июля, вторник

04:30 – 200 м вольным стилем, женщины (полуфиналы)

04:43 – 200 м вольным стилем, мужчины (финал)

04:51 – 100 м на спине, женщины (финал)

04:59 – 100 м на спине, мужчины (финал)

05:17 – 100 м брассом, женщины (финал)

Климент Колесников Фото: Getty Images

05:35 – 200 м баттерфляем, мужчины (полуфиналы)

05:58 – 200 м комплексом, женщины (полуфиналы)

13:02 – 100 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)

13:23 – 200 м баттерфляем, женщины (предварительные заплывы)

13:35 – 200 м брассом, мужчины (предварительные заплывы)

13:54 – эстафета 4х200 вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)

14:12 – 800 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)

28 июля, среда

04:30 – 100 м вольным стилем, мужчины (полуфиналы)

04:41 – 200 м вольным стилем (финал)

04:49 – 200 м баттерфляем (финал)

04:57 – 200 м баттерфляем, женщины (полуфиналы)

05:21 – 200 м брассом, мужчины (полуфиналы)

05:45 – 200 м комплексом, женщины (финал)

05:54 – 1500 м вольным стилем, женщины (финал)

06:26 – эстафета 4х200 вольным стилем, мужчины (финал)

Михаил Довгалюк, Александр Красных, Мартин Малютин и Михаил Вековищев Фото: Getty Images

13:02 – 100 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)

13:19 – 200 м на спине, мужчины (предварительные заплывы)

13:34 – 200 м брассом, женщины (предварительные заплывы)

13:50 – 200 м комплексом, мужчины (предварительные заплывы)

14:11 – эстафета 4х200 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)

29 июля, четверг

04:30 – 800 м вольным стилем, мужчины (финал)

04:44 – 200 м брассом, мужчины (финал)

04:53 – 100 м вольным стилем, женщины (полуфиналы)

05:04 – 200 м на спине, мужчины (полуфиналы)

05:28 – 200 м баттерфляем, женщины (финал)

05:37 – 100 м вольным стилем, мужчины (финал)

05:54 – 200 м брассом, женщины (полуфиналы)

06:08 – 200 м комплексом, мужчины (полуфиналы)

06:31 – эстафета 4х200 м вольным стилем, женщины (финал)

13:02 – 800 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)

13:42 – 100 м баттерфляем, мужчины (предварительные заплывы)

14:02 – 200 м на спине, женщины (предварительные заплывы)

14:17 – комбинированная эстафета 4х100 м, микст (предварительные заплывы)

30 июля, пятница

04:30 – 100 м баттерфляем, мужчины (полуфиналы)

04:41 –200 м брассом, женщины (финал)

Юлия Ефимова Фото: Getty Images

04:50 – 200 м на спине, мужчины (финал)

04:59 – 100 м вольным стилем, женщины (финал)

05:16 – 200 м комплексом, мужчины (финал)

05:35 – 200 м на спине, женщины (полуфиналы)

13:00 – 50 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)

13:17 – 50 м вольным стилем женщины (предварительные заплывы)

13:39 – 1500 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)

14:48 – комбинированная эстафета 4х100 м, женщины (предварительные заплывы)

14:59 – комбинированная эстафета 4х100 м, мужчины (предварительные заплывы)

31 июля, суббота

04:30 – 100 м баттерфляем, мужчины (финал)

04:37 – 200 м на спине (финал)

04:46 – 800 м вольным стилем (финал)

05:11 – 50 м вольным стилем, мужчины (полуфиналы)

05:32 – 50 м вольным стилем женщины (полуфиналы)

05:43 – комбинированная эстафета 4х100 м, микст (финал)

1 августа, воскресенье

04:30 – 50 м вольным стилем, мужчины (финал)

04:37 – 50 м вольным стилем женщины (финал)

04:44 – 1500 м вольным стилем, мужчины (финал)

05:15 – комбинированная эстафета 4х100 м, женщины (финал)

05:36 – комбинированная эстафета 4х100 м, мужчины (финал)

4 августа, среда

00:30 – 10 километров в открытой воде, женщины

5 августа, четверг

00:30 – 10 километров в открытой воде, мужчины

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