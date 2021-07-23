Плавание – второй по медалям спорт на Олимпиадах: на кону аж 37 комплектов. Больше наград разыграют только в легкой атлетике (48), но там один спортсмен может рассчитывать максимум на три-четыре медали. Неудивительно, что именно представитель плавания – великий американец Майкл Фелпс – самый титулованный олимпионик в истории. А вот полная программа соревнований пловцов в Токио-2020.
24 июля, суббота
13:02 – 400 м комплексом, мужчины (предварительные заплывы)
Токио-2020
Русский чемпион Европы не выступит в Токио-2020 из-за ковида
13:25 – 100 м баттерфляем, женщины (предварительные заплывы)
13:38 – 400 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)
14:05 – 400 м комплексом, женщины (предварительные заплывы)
14:25 – 100 м брассом, мужчины (предварительные заплывы)
14:43 – 4х100 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)
25 июля, воскресенье
04:30 – 400 м комплексом, мужчины (финал)
04:40 – 100 м баттерфляем, женщины (полуфиналы)
04:52 – 400 м вольным стиле, мужчины (финал)
05:12 – 400 м комплексом, женщины (финал)
05:33 – 100 м брассом, мужчины (полуфиналы)
05:45 – 4х100 м вольным стилем, женщины (финал)
Мартин Малютин
Фото: Getty Images
13:02 – 100 м на спине, женщины (предварительные заплывы)
13:17 – 200 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)
13:51 – 100 м на спине, мужчины (предварительные заплывы)
14:06 – 400 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)
14:30 – эстафета 4х100 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)
26 июля, понедельник
04:30 – 100 м баттерфляем, женщины (финал)
04:37 – 200 м вольным стилем, мужчины (полуфиналы)
04:50 – 100 м брассом, женщины (полуфиналы)
05:12 – 100 м брассом мужчины (финал)
05:20 – 400 м вольным стилем, женщины (финал)
05:31 – 100 м на спине, мужчины (полуфиналы)
05:53 – 100 м на спине, женщины (полуфиналы)
06:05 – эстафета 4х100 м вольным стилем, мужчины (финал)
13:02 – 200 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)
13:16 – 200 м баттерфляем, мужчины (предварительные заплывы)
13:34 – 200 м комплексом, женщины (предварительные заплывы)
13:49 – 1500 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)
27 июля, вторник
04:30 – 200 м вольным стилем, женщины (полуфиналы)
04:43 – 200 м вольным стилем, мужчины (финал)
04:51 – 100 м на спине, женщины (финал)
04:59 – 100 м на спине, мужчины (финал)
05:17 – 100 м брассом, женщины (финал)
Климент Колесников
Фото: Getty Images
05:35 – 200 м баттерфляем, мужчины (полуфиналы)
05:58 – 200 м комплексом, женщины (полуфиналы)
13:02 – 100 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)
13:23 – 200 м баттерфляем, женщины (предварительные заплывы)
13:35 – 200 м брассом, мужчины (предварительные заплывы)
13:54 – эстафета 4х200 вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)
14:12 – 800 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)
28 июля, среда
04:30 – 100 м вольным стилем, мужчины (полуфиналы)
04:41 – 200 м вольным стилем (финал)
04:49 – 200 м баттерфляем (финал)
04:57 – 200 м баттерфляем, женщины (полуфиналы)
05:21 – 200 м брассом, мужчины (полуфиналы)
05:45 – 200 м комплексом, женщины (финал)
05:54 – 1500 м вольным стилем, женщины (финал)
06:26 – эстафета 4х200 вольным стилем, мужчины (финал)
Михаил Довгалюк, Александр Красных, Мартин Малютин и Михаил Вековищев
Фото: Getty Images
13:02 – 100 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)
13:19 – 200 м на спине, мужчины (предварительные заплывы)
13:34 – 200 м брассом, женщины (предварительные заплывы)
13:50 – 200 м комплексом, мужчины (предварительные заплывы)
14:11 – эстафета 4х200 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)
29 июля, четверг
04:30 – 800 м вольным стилем, мужчины (финал)
04:44 – 200 м брассом, мужчины (финал)
04:53 – 100 м вольным стилем, женщины (полуфиналы)
05:04 – 200 м на спине, мужчины (полуфиналы)
05:28 – 200 м баттерфляем, женщины (финал)
05:37 – 100 м вольным стилем, мужчины (финал)
05:54 – 200 м брассом, женщины (полуфиналы)
06:08 – 200 м комплексом, мужчины (полуфиналы)
06:31 – эстафета 4х200 м вольным стилем, женщины (финал)
13:02 – 800 м вольным стилем, женщины (предварительные заплывы)
13:42 – 100 м баттерфляем, мужчины (предварительные заплывы)
14:02 – 200 м на спине, женщины (предварительные заплывы)
14:17 – комбинированная эстафета 4х100 м, микст (предварительные заплывы)
30 июля, пятница
04:30 – 100 м баттерфляем, мужчины (полуфиналы)
04:41 –200 м брассом, женщины (финал)
Юлия Ефимова
Фото: Getty Images
04:50 – 200 м на спине, мужчины (финал)
04:59 – 100 м вольным стилем, женщины (финал)
05:16 – 200 м комплексом, мужчины (финал)
05:35 – 200 м на спине, женщины (полуфиналы)
13:00 – 50 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)
13:17 – 50 м вольным стилем женщины (предварительные заплывы)
13:39 – 1500 м вольным стилем, мужчины (предварительные заплывы)
14:48 – комбинированная эстафета 4х100 м, женщины (предварительные заплывы)
14:59 – комбинированная эстафета 4х100 м, мужчины (предварительные заплывы)
31 июля, суббота
04:30 – 100 м баттерфляем, мужчины (финал)
04:37 – 200 м на спине (финал)
04:46 – 800 м вольным стилем (финал)
05:11 – 50 м вольным стилем, мужчины (полуфиналы)
05:32 – 50 м вольным стилем женщины (полуфиналы)
05:43 – комбинированная эстафета 4х100 м, микст (финал)
1 августа, воскресенье
04:30 – 50 м вольным стилем, мужчины (финал)
04:37 – 50 м вольным стилем женщины (финал)
04:44 – 1500 м вольным стилем, мужчины (финал)
05:15 – комбинированная эстафета 4х100 м, женщины (финал)
05:36 – комбинированная эстафета 4х100 м, мужчины (финал)
4 августа, среда
00:30 – 10 километров в открытой воде, женщины
5 августа, четверг
00:30 – 10 километров в открытой воде, мужчины
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