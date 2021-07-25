Пловец сборной США Чейc Калис стал олимпийским чемпионом Токио-2020 на дистанции 400 метров комплексом. 27-летний американец финишировал за 4:09.42 секунды.

Серебро вырвал еще один пловец из команды Соединенных Штатов Джей Литерлэнд. Его результат – 4:10.28. Литерлэнд на 0,1 секунды опередил австралийца Брэндона Смита, который остался с бронзовой наградой.

В топ-8 также попали Давид Веррасто из Венгрии, британец Макс Литчельд, Леон Маршан из Франции, новозеландец Льюис Клэрбёрт и итальянец Альберто Раццетти.

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Атлеты из сборной России не попали в финальный заплыв. Максим Ступин с результатом 4:16.21 занял итоговое 18-е место.

Всего во второй день, 25 июля, пройдут еще три финала в плавании. Также в Олимпийском дворце водных видов спорта в Токио разыграют медали в 400 м кролем (мужчины), 400 м комплексом (женщины) и 4х100 м вольным стилем (женщины).

Чейс Калис принес сборной США первую медаль любого достоинства и первое золото в Токио-2020.

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