Пловец сборной Туниса Ахмед Хафнауи стал чемпионом летних Олимпийских игр в Токио-2020. 18-летний африканец выиграл на дистанции 400 метров вольным стилем. Он с трудом пробился в финал, стартовал по восьмой воде и победил с результатом 3:43:36 секунды.
0,16 секунды тунисцу проиграл австралиец Джей Маклафлин. Серебряный призер финишировал с показателем 3:43:52. Бронзовая медаль досталась американцу Кирану Смиту, его итоговое время – 3:43:94.
Также в финале принимали участие немец Хеннинг Беннет Мюлляйтнер, австриец Феликс Обок, Габриэле Детти из Италии, Элайджа Уиннингтон (Австралия) и Джейк Митчелл (США).
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- Атлеты из сборной России не попали в решающий заплыв. Александр Егоров с результатом 3:47:71 занял итоговое 17-е место.
- Всего во второй день, 25 июля, пройдут еще два финала в плавании. Также в Олимпийском дворце водных видов спорта в Токио разыграют медали в 400 м комплексом и 4х100 м вольным стилем (женщины).
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